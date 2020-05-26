В курганском аэропорту продлили приостановку авиасообщения

До 15 июня из аэропорта Кургана вылететь будет нельзя. О решении сообщил оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

- Билеты с 1 июня по 15 июня 2020 года на официальном сайте авиакомпании Utair и в авиакассах продаваться не будут, - говорится в сообщении.

По данным воздушной гавани, регулярные рейсы не выполняются с 8 апреля, а с 8 июня было запланировано ежедневное прибытие бортов из Москвы (ранее ограничение на вылеты и прилеты действовало до 7 июня). Здание аэропорта сейчас закрыто.

За последние сутки в регионе выявили три новых случая COVID-19. Всего зафиксировано 192 случая новой коронавирусной инфекции. С болезнью справились 80 человек.

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