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26.05.2020 17:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Свердловской области произошла вспышка COVID-19 в воинской части

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

В Свердловской области у 20 военнослужащих одной из частей тесты на коронавирус оказались положительными.

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Первые четыре случая выявили после профилактического обследования личного состава, сообщили "РГ" в пресс-службе ЦВО. Заболевших сразу доставили в инфекционный стационар медучреждения гарнизона, где они сейчас лечатся. Все находятся в удовлетворительном состоянии.

Контактных выявили, перевели на карантин и постоянное наблюдение медиков. Тесты подтвердили наличие инфекции еще у 16 человек. Они тоже в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме.

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Территорию части дезинфицируют, объекты обрабатывают.

Напомним, за последние сутки на Среднем Урале количество выздоровевших впервые превысило количество выявленных за день случаев. Так, за сутки зарегистрировано 207 новых случаев COVID-19. А выздоровели и отправились домой - 229 человека. Всего в области 4190 человека столкнулисть с вирусом, 1499 с ним справились, 20 человек скончались.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Пандемия коронавируса COVID-19

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