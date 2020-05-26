В Свердловской области произошла вспышка COVID-19 в воинской части

В Свердловской области у 20 военнослужащих одной из частей тесты на коронавирус оказались положительными.

Первые четыре случая выявили после профилактического обследования личного состава, сообщили "РГ" в пресс-службе ЦВО. Заболевших сразу доставили в инфекционный стационар медучреждения гарнизона, где они сейчас лечатся. Все находятся в удовлетворительном состоянии.

Контактных выявили, перевели на карантин и постоянное наблюдение медиков. Тесты подтвердили наличие инфекции еще у 16 человек. Они тоже в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме.

Территорию части дезинфицируют, объекты обрабатывают.

Напомним, за последние сутки на Среднем Урале количество выздоровевших впервые превысило количество выявленных за день случаев. Так, за сутки зарегистрировано 207 новых случаев COVID-19. А выздоровели и отправились домой - 229 человека. Всего в области 4190 человека столкнулисть с вирусом, 1499 с ним справились, 20 человек скончались.