Рэперы Баста и NOIZE MC показали новые песни на стихи Иосифа Бродского

Иосиф Бродский - любимый поэт многих рок-музыкантов. Песни на его стихи есть в репертуаре "Сплина", "Мегаполиса", "Сургановой и Оркестра", Billy"s Band, "Ночных снайперов", "25/17", Retuses, Земфиры, Александра Ф.Скляра, Васи Обломова и многих других. Теперь его поэзию высоко оценили и рэперы - песни на стихи Иосифа Бродского написали Баста и NOIZE MC.

Обе премьеры состоялись во время музыкального онлайн-марафона "Не выходи из комнаты", посвященного 80-летию Иосифа Бродского. NOIZE MC исполнил трек "В темноте", который составил из двух стихотворений поэта: "Я всегда твердил, что судьба - игра..." и "Не выходи из комнаты". Причем, по очереди подыгрывал на гитаре, клавишных и укулеле.

Это было не первое его обращение к поэзии Бродского. В 2018 году NOIZE MC уже выпускал сингл "В темноте", но тогда тот звучал иначе. В нем было много его собственного авторского текста, перемежавшего цитатами из этих двух стихотворений поэта. Теперь NOIZE MC оставил в композиции только стихи Бродского.

А потом вот так - неожиданно - рассказал о том, чем он ему обязан: "Бродский для меня очень близок к рэпу - к тому, что я делаю. Безусловно, он привнес в русскую поэзию новые метры, сломал ритм еще жестче, чем это делал Маяковский. И я очень люблю такие эксперименты…"

Трек зазвучал резко, жестко, порой мятежно, встревожено и отчаянно. И был более удачен, чем версия 2018 года…

А Баста сочинил музыку на стихи Иосифа Бродского впервые. Рэпер выбрал "Каждый перед Богом наг".

25 мая состоялась премьера этого сингла, в качестве обложки была выбрана картина Оскара Рабина "Пермский Христос в Лианозово". Жанр песни - красивая и задумчивая гитарная баллада. Со строчками, которым хочется подпевать: "В каждой музыке Бах, в каждом из нас - Бог"…

Что еще раз подтверждает: в поэзии Иосифа Бродского таится много самой разной - эмоциональной, глубокой, драматичной и выразительной музыки, - благодаря которой современные звезды открывают в себе все новые таланты…