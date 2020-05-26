Шойгу: Пандемия коронавируса не повлияла на боеспособность Вооруженных сил

По его словам, распространение коронавируса не оказало существенного влияния на деятельность Российской армии. "Вооруженные силы в условиях новых вызовов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, продолжают выполнение плановых мероприятий учебно-боевой деятельности. В целом ситуация, связанная с пандемией, не оказала существенного влияния на деятельность Вооруженных сил", - рассказал глава военного ведомства.
В частности, Стратегические ядерные силы, по словам Сергея Шойгу, поддерживают боеспособность на уровне, гарантирующем стратегическое сдерживание. Дальняя авиация продолжает плановое патрулирование вблизи границ России. В настоящее время в море находятся 57 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 30 - в дальней морской зоне. Продолжает выполнять миротворческие и гуманитарные задачи, по словам министра обороны, и российская группировка войск в Сирии.
Без срывов идет и призывная кампания. Отправка призывников в войска началась с 20 мая. Она проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер. В ходе летнего периода обучения, который начнется в войсках с 1 июня, планируется провести более 3 600 мероприятий боевой учебы, главным из которых станут стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020". К участию в них планируется привлечь группировки из шести стран, в том числе государств-членов ШОС и ОДКБ.
В конце августа планируется провести Международный военно-технический форум "Армия-2020" и Армейские международные игры. Шойгу отметил, что основное внимание будет уделено подготовке к учениям "Кавказ-2020".
Не повлияла пандемия, по словам Сергея Шойгу, и на выполнение гособоронзаказа. "На сегодняшний день из 1 013 предприятий оборонно-промышленного комплекса, головных предприятий работает 990, из этих 990 - 896 предприятий, на которых выходит более 90 процентов персонала. Фактически, по всем направлениям, где у нас была, возможно, настороженность по невыполнению гособоронзаказа, все эти направления у нас подтянуты", - заключил глава Минобороны России.