Шойгу: Пандемия коронавируса не повлияла на боеспособность Вооруженных сил

Вооруженные силы России в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции не допустили снижения своей боеспособности. Об этом во вторник по видеосвязи из Национального центра управления обороной президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, распространение коронавируса не оказало существенного влияния на деятельность Российской армии. "Вооруженные силы в условиях новых вызовов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, продолжают выполнение плановых мероприятий учебно-боевой деятельности. В целом ситуация, связанная с пандемией, не оказала существенного влияния на деятельность Вооруженных сил", - рассказал глава военного ведомства.

В частности, Стратегические ядерные силы, по словам Сергея Шойгу, поддерживают боеспособность на уровне, гарантирующем стратегическое сдерживание. Дальняя авиация продолжает плановое патрулирование вблизи границ России. В настоящее время в море находятся 57 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 30 - в дальней морской зоне. Продолжает выполнять миротворческие и гуманитарные задачи, по словам министра обороны, и российская группировка войск в Сирии.

Без срывов идет и призывная кампания. Отправка призывников в войска началась с 20 мая. Она проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер. В ходе летнего периода обучения, который начнется в войсках с 1 июня, планируется провести более 3 600 мероприятий боевой учебы, главным из которых станут стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020". К участию в них планируется привлечь группировки из шести стран, в том числе государств-членов ШОС и ОДКБ.

В конце августа планируется провести Международный военно-технический форум "Армия-2020" и Армейские международные игры. Шойгу отметил, что основное внимание будет уделено подготовке к учениям "Кавказ-2020".

Не повлияла пандемия, по словам Сергея Шойгу, и на выполнение гособоронзаказа. "На сегодняшний день из 1 013 предприятий оборонно-промышленного комплекса, головных предприятий работает 990, из этих 990 - 896 предприятий, на которых выходит более 90 процентов персонала. Фактически, по всем направлениям, где у нас была, возможно, настороженность по невыполнению гособоронзаказа, все эти направления у нас подтянуты", - заключил глава Минобороны России.