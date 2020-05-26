Шойгу: В 2020 году войска получили 58 самолетов и вертолетов

С начала текущего года Вооруженные силы России получили более 750 новейших образцов вооружения. Об этом во вторник по видеосвязи из Национального центра управления обороной президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"С начала 2020 года войска получили более 750 образцов новейшего и модернизированного вооружения - это 58 самолетов и вертолетов, более 40 боевых бронированных машин, свыше 500 многоцелевых автомобилей, а также 75 комплексов с беспилотными летательными аппаратами", - уточнил военачальник.

Кроме того, планово идут испытания новой техники для подводного и надводного флота.

Сергей Шойгу отметил, что ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. "После ваших команд, я имею в виду испытания для того, чтобы передать нам на вооружение новую технику, это касалось и подводного флота, и надводного флота, все меры выполнены, испытания идут планово", - сказал министр обороны.

Ранее Сергей Шойгу сообщил президенту, что несмотря на пандемию коронавирусной инфекции оборонные предприятия продолжают в большинстве своем работать.

Так, производственные мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса, по его словам, в настоящее время задействованы на 72 процента. Из 1013 предприятий работают 990, из этих 990 на 896 предприятиях выходит более 90 процентов инженерно-технического персонала и рабочих.