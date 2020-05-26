Шойгу: В 2020 году войска получили 58 самолетов и вертолетов

"С начала 2020 года войска получили более 750 образцов новейшего и модернизированного вооружения - это 58 самолетов и вертолетов, более 40 боевых бронированных машин, свыше 500 многоцелевых автомобилей, а также 75 комплексов с беспилотными летательными аппаратами", - уточнил военачальник.
Кроме того, планово идут испытания новой техники для подводного и надводного флота.
Сергей Шойгу отметил, что ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. "После ваших команд, я имею в виду испытания для того, чтобы передать нам на вооружение новую технику, это касалось и подводного флота, и надводного флота, все меры выполнены, испытания идут планово", - сказал министр обороны.
Ранее Сергей Шойгу сообщил президенту, что несмотря на пандемию коронавирусной инфекции оборонные предприятия продолжают в большинстве своем работать.
Так, производственные мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса, по его словам, в настоящее время задействованы на 72 процента. Из 1013 предприятий работают 990, из этих 990 на 896 предприятиях выходит более 90 процентов инженерно-технического персонала и рабочих.