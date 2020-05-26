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26.05.2020 19:11
Рубрика: Экономика

Собрания собственников жилья будут проходить на портале госуслуг

Текст: Ирина Алпатова

Проводить общие собрания собственников жилья можно будет в заочном формате на портале госуслуг. Проект постановления об этом Минкомсвязи направила на согласование в Минстрой, Минэкономразвития и Минюст.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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"Ежегодно в стране, по нашим данным, проводится более 1,5 млн голосований собственников жилья. Проведение собраний собственников жилья через портал госуслуг - инструмент, который позволит нашим гражданам управлять своей недвижимостью, и, конечно, повысит прозрачность голосования", - прокомментировал замглавы Минкомсвязи Андрей Черненко.

Для голосования жильцов на портале будет создана специальная форма. Уведомление о голосовании будет приходить собственникам квартир в электронном виде. По итогам голосования будет формироваться электронный протокол, подписанный квалифицированной электронной подписью оператора портала.

Напомним, 25 мая президент России подписал поправки в Жилищный кодекс, согласно которым собрания собственников жилья теперь можно проводить онлайн.

Экономика ЖКХ Правительство Минкомсвязь Государственные интернет-услуги

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