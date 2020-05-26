Стоит ли покупать машину с дубликатом ПТС

При покупке авто с пробегом часто выясняется, что на руках у продавца не оригинал, а дубликат ПТС. Есть немало ситуаций, когда такая покупка повлечет за собой ряд проблем.

Паспорт транспортного средства (ПТС) - это основной документ на автомобиль, который выдает производитель или таможенный орган. При постановке на учет туда вносятся все сведения о владельце и прочая информация.

На основании ПТС выписывается свидетельство о регистрации (СТС), которое водитель возит с собой. Если машина куплена в кредит, ПТС находится в залоге у банка. При продаже автомобиля владелец должен предоставить паспорт, но иногда он приносит дубликат. Это полноценный документ, но сам факт его выдачи покупателя настораживает, и не без оснований.

Если в дубликате указано, что оригинал был утерян, то, возможно, машина была замешана в мошеннических схемах. К примеру, владелец решил продать кредитную машину до того, как выплатит долг. Он обратился в ГИБДД с заявлением об утере ПТС и попросил выдать дубликат. Оригинал-то находится у банка.

Также дубликат может указывать на то, что машина была восстановлена после серьезной аварии. По оценке Total она должна была быть утилизирована, однако правообладатель решил отдать ее перекупщикам. На рынок автомобиль попадает уже с дубликатом ПТС, пишет aif.ru.

Если дубликат был выдан по причине утилизации оригинала, то тут, скорее всего, проблем быть не должно. Это возможно в том случае, если машина часто меняла владельцев и прописку, и все графы в старом ПТС оказались заполнены. Если нового владельца внести попросту некуда, то нужно купить новый бланк паспорта. В графе "Особые отметки" в нем будет прописано, что дубликат выдан по причине утилизации оригинала.

Есть ли в этой ситуации подводные камни? Покупатель может задаться вопросом, почему машина часто перепродавалась, нет ли здесь скрытых проблем? С юридической точки зрения их быть не должно. С технической - нужно смотреть в мастерских.

Решить проблему с дубликатом ПТС призван переход на электронный вариант документа. Сейчас это решение активно прорабатывается. Подделать его будет невозможно, поменять - тоже. Вся информация о залогах, ДТП и владельцах будет отражена в нем, и проверить сведения сможет каждый покупатель подержанного автомобиля.