Суд обязал Volkswagen выплатить владельцам дизелей компенсации

Федеральный суд Германии подтвердил решение высшего регионального суда Кобленца о возмещении концерном Volkswagen ущерба в размере 25,6 тысяч евро и проценты за "понесенный моральный ущерб" жителю Рейнланд-Пфальца. Он утверждал, что доверился рекламе и купил "экологически чистый" авто, в котором, как оказалось, был занижен уровень выброса вредных веществ.

Подобные иски против автопроизводителя выдвинули 260 тысяч клиентов на общую сумму в 830 миллионов евро, сообщает радиостанция Westdeutscher Rundfunk.

"Я очень рад, что так получилось. Это поможет найти правду тысячам другим истцов", - комментировал решение суда в Карлсруэ 65-летний Херберт Гилберт.

Пенсионер купил автомашину VW Sharan в январе 2014 года примерно за 31 500 евро. В автомобиле установлен дизельный двигатель EA 189, который находится в центре скандала с выхлопными газами. Volkswagen признал в сентябре 2015 года, что использовал нелегальное программное обеспечение в одиннадцати миллионах автомобилей по всему миру. По искам за рубежом уже оплачено возмещение в 30 миллиардов евро.

Процесс пенсионера против концерна Volkswagen считается центральным в правовом споре по поводу претензий о недопустимом занижением показателей вредных выбросов в атмосферу. Федеральные судьи официально приняли решение только по отдельному делу, но региональные и вышестоящие региональные суды будут на него ориентироваться.

Федеральный суд постановил, что автовладельцы получат возмещение из расчета срока эксплуатации авто, предыдущего пробега и ожидаемого общего пробега. "Volkswagen действовал в своих собственных интересах и с целью получения прибыли путем преднамеренного обмана, - говорится в заключении суда. - Существовал также риск отзыва разрешения на использование автомашин, что является особо предосудительным".

По данным VW, около 60 000 дел все еще находятся на рассмотрении. Четверть миллиона немцев обратились с коллективным иском против концерна. Граждане чувствуют себя обманутыми. Некоторые владельцы не могли продать автомобили по ценам, на которые они рассчитывали.