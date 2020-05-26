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26.05.2020 09:00
Рубрика: Легковые авто

Удлиненный Mercedes GLC нового поколения выехал на тесты

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

Издание Carscoops распространило снимки нового Mercedes GLC в маскировочной плёнке.

Очевидно, прототип перспективной модели проходит дорожные испытания. Судя по фотографиям, работа над кузовом GLC завершена, при этом он получил увеличенную колёсную базу и стал длиннее.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Новый кроссовер будет предлагаться исключительно с гибридными силовыми агрегатами и станет технологичнее нынешнего GLC. Mercedes-Benz GLC следующей генерации увидит свет лишь в 2022 году.

Напомним, в данный момент самая дешёвая версия GLC в России стоит 3 880 000 рублей. Стоимость самой роскошной модификации с приставкой AMG и мотором V8 (510 л.с.) составляет 8 200 000 рублей.

Ранее сообщалось, что после 2022 года Mazda выпустит кроссовер CX-50, который заменит в линейке CX-5. Модель станет крупнее предшественника и сможет составить конкуренцию Mercedes-Benz GLC.

Фото: www.carscoops.com
#Mercedes-Benz