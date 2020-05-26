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26.05.2020 17:16
Рубрика: Digital

Установлен новый рекорд скорости интернета

Текст: Яна Шамаева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Австралийская группа ученых зафиксировала самую быструю скорость интернета из нового оптического чипа. Она составила 44,2 терабита в секунду - это более, чем в 44 тысячи раз быстрее, чем самая высокая скорость соединения, доступная пользователям сейчас, пишет NewAtlas.

Сделать прорыв удалось благодаря новому устройству - так называемой "микрогребенке", которая впервые прошла полевые испытания. Она заменяет 80 отдельных инфракрасных лазеров, каждый из которых можно использовать, как отдельный канал связи. Технологию проверили используя 76,6 километра оптических волокон, которые соединяли два университетских городка в Мельбурне.

Фото: iStock
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До этого самую быструю скорость интернета в один гигабит в секунду давал Google Fiber. Кроме того, специальная научная сеть министерства энергетики США ESnet передает данные со скоростью 400 гигабит в секунду, но она зарезервирована для таких организаций, как, например, NASA.

- В долгосрочной перспективе мы надеемся создать фотонные чипы, которые позволят достичь такой скорости передачи данных по существующим оптоволоконным линиям связи с минимальными затратами. Изначально они были бы полезны для сверхскоростной связи между центрами обработки данных. Тем не менее, уже сейчас можно представить, что эта технология становится дешевой и компактной, чтобы ее можно было развернуть для коммерческого использования жителями городов по всему миру, - сказала автор исследования Арнан Митчелл.

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