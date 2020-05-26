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26.05.2020 17:29
Рубрика: Страхование

В Госдуме призвали пересмотреть штрафы за езду без полиса ОСАГО

Текст: Татьяна Замахина
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть вопрос о повышении штрафов за езду без полиса ОСАГО. При этом к теме он призвал подходить осторожно.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В ходе заседания комитета он пояснил, что "штраф намного ниже, чем стоимость полиса". Так что некоторым водителям "дешевле бывает ездить без полиса, нежели платить штрафы".

- Я предлагаю правительству изучить этот вопрос, нам тоже надо посмотреть на это, - предложил он.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Однако нужен осторожный подход, так как любое увеличение штрафа вызывает отрицательную реакцию, отметил Аксаков.

Первый зампред комитета Игорь Дивинский поддержал инициативу. Он сравнил нынешний штраф за данное нарушение - всего тысяча рублей - со штрафом за отсутствие маски в период самоизоляции. "Если ты не носишь маску - 5 тысяч рублей штраф, а за то, что ты не имеешь полис, где можно причинить гораздо больший вред, всего тысяча рублей", - пояснил он.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков обещал "взять в работу" этот вопрос совместно с Центробанком.

#ОСАГО