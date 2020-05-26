В РФ клинические испытания вакцины против COVID-19 начнутся в конце июня

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов, отметив, что работы ведутся в соответствии с утвержденной программой.

Специалисты приступят к исследованиям 29 июня после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных, а также с разрешения Минздрава, рассказал Максютов в интервью ТАСС. По его словам, на чувствительных животных были протестированы 25 вариантов вакцин. Для клинических испытаний отобраны три препарата, показавших наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что массовая вакцинация населения Россия от COVID-19 может начаться уже осенью. Однако одномоментно привить все население не удастся. "В лучшем варианте, что это займет полгода - семь - восемь - девять месяцев", - отметил ученый.