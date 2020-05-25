Вакцинация от COVID-19 может начаться уже осенью

Массовая вакцинация населения Россия от COVID-19 может начаться уже осенью. Надежду на это выразил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире Первого канала.

Вместе с тем он подчеркнул, что одномоментно привить все население не удастся. "В лучшем варианте, что это займет полгода - семь - восемь - девять месяцев, да, процесс вакцинации и ее масштабирование", - отметил глава центра.

Также Гинцбург рассказал, что у ученых, проверивших на себе прототип будущей вакцины, были найдены антитела к коронавирусной инфекции.

Ранее ученый предположил, что первой группой для проведения прививки могут стать медики, а также представители профессий, постоянно контактирующих с большим количеством людей.