Новости

Моделирование показало траекторию астероида - убийцы динозавров 23:12
МИД: Россия продолжит добиваться посещения центра Лугара в Грузии 22:59
Forbes: За время пандемии российские миллиардеры стали богаче на $62 млрд 22:41
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 6 июня 22:16
В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом 22:09
В России у кошки обнаружили коронавирус 22:01
Призовой фонд The International 2020 бьет рекорды 21:33
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам 21:12
Розничная торговля в апреле сократилась на 23,4% 21:02
В Прикамье возобновят работу магазины площадью до 400 квадратных метров 20:37
Под Тамбовом убит 101-летний ветеран Великой Отечественной войны 20:08
В Москве ввели видеосервис для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции 20:04
В России тушат пожары на более чем 13 тысячах гектаров 20:01
Польша начала получать газ реверсом из Германии 19:59
Минздрав: В центре трансплантологии готовы принимать пациентов с COVID-19 19:45
"Урал" сообщил об улучшении состояния здоровья Погребняка 19:42
Представитель Кишинева впервые участвовала в работе коллегии ЕЭК 19:41
Собрания собственников жилья будут проходить на портале госуслуг 19:11
Минздрав: 101 врач в России умер от коронавируса 19:02
Жарившие сосиски на Вечном огне петербуржцы объяснили свой поступок 18:55
Взявший бронзу на ОИ в Сочи российский лыжник будет выступать за Швейцарию 18:41
СК: Предполагаемые убийцы гражданки Кубы требовали за нее выкуп 18:36
Двух жителей Кубани осудили за киднеппинг 18:35
Джоан Роулинг опубликует новую детскую сказку 18:20
В Сочи дрессировщицу Екатерину Запашную обвинили в краже собаки 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Как соседям по даче разграничить участки
Как соседям по даче разграничить участки
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 22:01
Рубрика: Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

Текст: Ольга Игнатова

Коронавирус нового типа SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, впервые обнаружен в России у кошки. Тест дал положительный результат на наличие коронавируса у домашней кошки в возрасте 5 лет. Животное помещено на карантин. Об этом сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

Фото: Istock
Ученые: Кошки могут заразить коронавирусом друг друга

Исследования проводились по технологии ПЦР, у животного брали мазки из горла и носа. В результате исследования у животного было выявлено наличие возбудителя коронавируса. При этом не сообщается, болели ли коронавирусом хозяева животного.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина сообщила "РГ", что пока нет данных, может ли через животное заразиться человек.

"При таком пристальном внимании, которое врачи и ученые уделяют буквально каждому эпизоду заболевания, абсолютно не реально было бы упустить путь передачи коронавируса от домашних животных. Были опубликованы материалы, доказывающие, что через домашних животных заражение не происходит", - подчеркивает Вершинина.

Общество Здоровье Общество Природа Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
В Госдуме оценили решение о проведении Парада Победы 24 июня
Собянин рассказал о новом пакете поддержки московского бизнеса
Когда изобретут вакцину от COVID-19
В России повысят накопительную пенсию
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ