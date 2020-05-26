В России у кошки обнаружили коронавирус

Коронавирус нового типа SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, впервые обнаружен в России у кошки. Тест дал положительный результат на наличие коронавируса у домашней кошки в возрасте 5 лет. Животное помещено на карантин. Об этом сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

Исследования проводились по технологии ПЦР, у животного брали мазки из горла и носа. В результате исследования у животного было выявлено наличие возбудителя коронавируса. При этом не сообщается, болели ли коронавирусом хозяева животного.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина сообщила "РГ", что пока нет данных, может ли через животное заразиться человек.

"При таком пристальном внимании, которое врачи и ученые уделяют буквально каждому эпизоду заболевания, абсолютно не реально было бы упустить путь передачи коронавируса от домашних животных. Были опубликованы материалы, доказывающие, что через домашних животных заражение не происходит", - подчеркивает Вершинина.