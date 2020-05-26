В России увеличатся накопительные пенсии

Накопительная пенсия формируется за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.
Повышение получат и участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой. Такую пенсию получают 32 тысячи человек, с августа она повысится на 7,99%. Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты - 1705 рублей в месяц. Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: женщинам с 55 лет, мужчинам - с 60 лет или раньше при наличии права досрочного выхода на пенсию. Ранее в Минтруде России пояснили "Российской газете", что накопительная пенсия россиян может пересматриваться только в сторону увеличения.
При этом граждане, у которых накопительная часть составляет менее 5% от общего пенсионного обеспечения, получают свои средства при выходе на пенсию единовременно. Иными словами, все, что накопилось во время работы, при выходе на пенсию человек сразу же и получает. По данным минтруда, сегодня 98,7% граждан, выходящих на пенсию, получают средства накопительной части единовременно.