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26.05.2020 11:32
Рубрика: В мире

В Венгрии запретили смену пола

Текст: Марина Алешина
Между Брюсселем и Будапештом возник очередной источник напряженности - на этот раз яблоком раздора стал законопроект, официально запрещающий гражданам менять пол в документах. В мае за него проголосовало большинство депутатов, в том числе из правящей в Венгрии консервативной партии "ФИДЕС", сообщает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что теперь правозащитники и ЛГБТ-активисты обсуждают перспективы подачи исков против венгерского правительства - сначала в Конституционный суд, а затем и в европейские инстанции. Не исключено, что судебный процесс растянется на годы.

Фото: iStock
В Венгрии за каждого рожденного ребенка высадят десять деревьев

О том, что такая инициатива готовится, премьер страны Виктор Орбан объявил еще в марте. Документ касается не собственно медицинского аспекта вопроса, связанного с операциями по смене пола, но именно юридического признания трансгендеров. Другими словами, в паспорте гражданина должен быть отмечен "биологический пол, указанный в свидетельстве о рождении", и никак иначе.

Напомним, что даже в рамках общеевропейского права национальные законодательства стран ЕС очень сильно различаются, особенно когда речь заходит о деликатных материях на стыке самоопределения, этики, медицины и веры. Где-то запрещены однополые браки (как в той же Венгрии - прим. "РГ") или аборты (кроме как по строгим медицинским показаниям - польский пример), а в отдельных государствах легализована эвтаназия (Бельгия). Ну а Германии в прошлом году законодательно признали "третий пол", что вызвало неоднозначную реакцию общества.

В мире Европа Венгрия

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