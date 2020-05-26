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26.05.2020 11:39
Рубрика: Видео

Видео: ворона помогла незнакомому с ПДД ежу перейти дорогу

Текст: Вадим Давыденко

Как только не костерят автомобилисты неосторожных пешеходов, какими только обидными словами не обзывают, с какими только представителями флоры и фауны не сравнивают. С баранами и оленями, конечно же. И с козлами, если речь идет о пешеходах-мужчинах. И с неповоротливыми коровами.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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А еще с рассеянными воронами, хотя это, как доказывает наше видео, совершенно зря. Смышленая птица и сама правил не нарушит и другому не даст, даже если этот другой - совершенно незнакомый с ПДД еж, впервые выбравшийся из привычного леса на шумную дорогу и слегка обалдевший.

Видео снято на окраине латвийского городка Огре, раскинувшегося на правом берегу Даугавы. В объектив авторегистратора попала забавная, словно из сказок Сутеева, парочка пешеходов - пернатая и колючий. А тактичный водитель остановил машину, давая им перебраться через обе полосы и не пугая их гудком.

Хорошо видно, как изрядно нервничающий еж то впадал в ступор и замирал на месте, то норовил развернуться назад, но заботливая ворона поддерживала его, как могла, ободряющими тычками клюва. Смешно, трогательно и поучительно, не правда ли?

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