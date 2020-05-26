Власти Японии запретили перепродажу антисептиков

С сегодняшнего дня в Японии запрещена перепродажа антисептиков и других дезинфицирующих средств. Данное решение власти приняли принято на фоне ожидающегося роста спроса на такую продукцию после снятия режима ЧС.

Запрет касается этанола, спиртосодержащих спреев, гелей и салфеток, пишет ТАСС. Нарушение запрета и перепродажа по завышенным ценам грозят годом тюремного заключения или штрафом в размере одного миллиона иен (около 9,5 тысячи долларов). В марте аналогичный закон был введен в отношении медицинских масок.

Напомним, в понедельник японские власти полностью сняли введенный из-за пандемии коронавируса режим ЧС на территории страны. До последнего момента "особое положение" действовало в Токио, северном губернаторстве Хоккайдо и находящихся по соседству со столичным мегаполисом префектурами Канагава, Сайтама и Тиба.