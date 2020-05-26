Захарова: Захваченные пиратами в Бенине моряки возвращаются домой

На Смоленской площади приводят данные нашей дипмиссии в Нигерии о том, что "старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супстарширун были освобождены". Россиян сразу же забрал чартерный рейс из Лагоса (нигерийской столицы) во Франкфурт-на-Майне. Уже из ФРГ моряки смогут вылететь в РФ. Угрозы их здоровью, к счастью, нет.

Напомним, что 19 апреля злоумышленники проникли на борт грузового судна, стоявшего на причале в Гвинейском заливе. На ЧП немедленно отреагировали военно-морские силы Бенина, их катера заблокировали лодки с подельниками пиратов. Военные моряки Бенина вместо со спецназовцами сумели освободить 11 членов экипажа, однако еще восемь человек, в том числе трое россиян, оставались в плену. К счастью, спустя почти полтора месяца их удалось вызволить в результате дальнейших переговоров.