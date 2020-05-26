Завершена приемка ядерного топлива на БелАЭС

Безукоризненно завершилась транспортировка из Сибири первой партии ядерного топлива для первенца атомной энергетики Беларуси, констатируют местные новостные источники, сообщив, что накануне завершена и его приемка для начальной загрузки в реактор первого энергоблока станции в Островце.

Входной контроль топлива, поясняется на сайте БелАЭС, проводили специалисты объекта в присутствии представителей подрядчика. А каждый этап контролировался сотрудниками департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси. Они проверяли, в том числе, сопроводительную документацию, внешнее состояние контейнеров, целостность пломб.

Теперь - до начала загрузки в реактор первого энергоблока - все тепловыделяющие сборки будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива, уточнили в Минэнерго республики.

Стоит напомнить в этой связи, что уже более трех лет осуществляется комплексная программа наблюдений за радиационными характеристиками окружающей среды в регионе строящейся АЭС. Более того, в самое ближайшее время, по данным Белгидромета, в зоне наблюдения будут введены еще столько же автоматических пунктов измерения, принадлежащих непосредственно станции.

Кстати, неделей раньше Международное агентство по атомной энергии опубликовало развернутый отчет с результатами миссии по рассмотрению вопросов предэксплуатационной безопасности, которая проходила на АЭС еще в прошлом году. Эксперты из десяти стран оценили на станции в Островце лидерство и управление в целях обеспечения безопасности, обучение и аттестацию персонала, качество технического обслуживания и ремонта станции, ее техническую поддержку, радиационную защиту, управление авариями и ввод в эксплуатацию.

По результатам отчета своей команды МАГАТЭ сформулировала одиннадцать рекомендаций и восемь предложений для совершенствования эксплуатационной безопасности. Кроме того, были определены и четыре хорошие практики.

Во-первых, на АЭС отмечена надежная система оповещения, а также наличие в специальной пожарной части защитного сооружения на 60 человек такого же уровня защищенности, как и укрытия для персонала станции. Во-вторых, на блочном пульте управления имеется интегральная панель, специально спроектированная для контроля и управления оборудованием, которое расположено на площадке станции и необходимо в аварийных ситуациях.

Что касается наиболее значимых рекомендаций МАГАТЭ, то в них содержится, в частности, требование к руководству станции улучшить надзор и контроль за программами ввода в эксплуатацию, а эксплуатирующей организации предложено усовершенствовать программу предотвращения попадания посторонних предметов в важные для безопасности системы и элементы станции. Рекомендуется также внедрить программу учета опыта эксплуатации.

Руководство АЭС уже подтвердило, что намерено рассмотреть области, определенные для улучшения, и заявило о готовности принять у себя повторную миссию.

Как ранее информировал "СОЮЗ", белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Гродненской области РБ. Ввод ее первого энергоблока запланирован в текущем году, а второго - годом позже.