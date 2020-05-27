Из-за коронавируса в Kia задумались о выпуске ситикара

Эпидемия коронавируса заставила по-новому взглянуть на многие некогда обыденные аспекты повседневной жизни.

И использование общественного транспорта, еще несколько недель назад казавшегося оптимальным выбором для рутинных поездок, сегодня, из-за повышенного риска подхватить инфекцию, вызывает серьезную тревогу у населения. Идея небольших личных автомобилей для коротких поездок снова стала актуальной повесткой.

Таким выводом поделился в интервью британскому изданию Auto Express операционный директор Kia Europe Эмилио Эррера.

Опрос общественного мнения, проведенный компанией в Китае, показал, что до коронавируса 34% опрошенных использовали для ежедневных поездок личный транспорт, а после - 65%. Такую же картину в Kia ожидают увидеть в Европе и в Северной Америке.

Группа специалистов уже изучает потенциал микроавтомобилей на рынке. Особенно пристально следят за развитием проекта Ami от Citroen, двухместного электромобиля длиной менее 2,5 м, доступного по подписке в крупных городах и не требующего даже наличия водительских прав. Особо подчеркнуто, что французам удалось удержать стоимость использования Ami до сопоставимого с затратами на общественный транспорт уровня.

Если проект городского микроавтомобиля по подписке от Kia увидит зеленый свет, прототипы выйдут на дороги уже в 2021 году. В 2022 году марка готова предложить полностью готовый сервис.