Как сбить цену при покупке подержанного автомобиля

Искусство торга на автомобильном рынке - это не только психология, но и технические знания. Именно умение правильно и вовремя распознать неисправности позволяет сбить цену на машину с пробегом чуть ли не на четверть.

Нужно понимать, что автомобилей в идеальном состоянии на вторичном рынке нет: недочеты будут у всех экземпляров. Если вы берете машину из системы трейд-ин, то идти в автосалон лучше к концу месяца, когда менеджеры готовы дать хорошие скидки ради выполнения планов. Берите с собой немного наличных на задаток. Если продавец увидит у покупателя деньги, то он поймет серьезность намерений и будет готов дать скидку.

Вначале осмотрите кузов. Отойдите на несколько шагов назад, чтобы видеть автомобиль целиком: он должен быть симметричным. Если нет, то это может указывать на последствия ДТП с повреждением силовых конструкций кузова. Если это так, то подвеска могла потерять геометрию, а машина - управляемость. Такой автомобиль лучше не брать.

Грязный автомобиль лучше вообще не рассматривать для покупки, так как можно пропустить царапины и ржавчину. Их наличие - повод для торга. Как и окрашенные не заводским способом детали кузова. Толщину краски и шпатлевки можно измерить с помощью специального прибора. Если покрытие нанесли некачественно, то оно через несколько лет отвалится или потрескается. Лучше брать неокрашенную машину с видимыми царапинами и ржавчиной и просить скидку на этом основании, пишет aif.ru.

Если на лобовом стекле есть сколы, то это также является поводом для торга. Трещины из-за них могут пойти в любой момент. Лопнувшее стекло повышает риск серьезных травм при ДТП. Цена на новое лобовое стекло начинается от 5 тысяч, поэтому можно смело просить скидку в зависимости от марки и модели машины.

При осмотре двигателя должна насторожить его чистота. Можно пропустить возможные масляные подтеки, которые указывают на неисправность. Идеально сверкающий мотор может быть только маскировкой проблем.

Заведите двигатель и прислушайтесь. Никаких звонов, скрежетов, постукиваний быть не должно. Если посторонние звуки есть, то это может указывать на проблемы газораспределительного механизма, помпы или генератора. Стоимость ремонта колеблется от 10 до 75 тысяч рублей.

Излишняя вибрация мотора может свидетельствовать о повреждениях системы зажигания. Как минимум, могут стоять старые свечи. Но причины могут быть более серьезные. Посмотрите на выхлоп: у прогретого исправного мотора газов практически не видно. Сизый дым в сочетании с вибрацией двигателя указывает на проблемы поршневой группы. Ремонт двигателя стоит от 15 до 150 тысяч, от покупки лучше попросту отказаться.

Густой белый выхлоп, похожий на дым от костра, может быть признаком повреждения прокладки блока цилиндров, а также трещин в головке. Такой автомобиль тоже не стоит брать.

При переключении механической коробки передач все должно работать четко, с первого раза, без лишних звуков. Любое отклонение - повод для скидки. Воющий звук говорит о скорой замене подшипников: это не менее 25 тысяч рублей потенциальной скидки. При переключении ступеней автоматической коробки не должно быть рывков. За ремонт ее можно отдать от 8 до 150 тысяч.

Покачайте руль в разные стороны. Никаких щелчков и стука быть не должно. Они указывают на скорый ремонт рулевых тяг, это значит, что можно просить скидку 5-10 тысяч.

Если при нормальной подвеске автомобиль тянет в сторону, то нужно делать развал-схождение колес. Это повод для скидки в размере 3-7 тысяч рублей. Стук шарниров в подвеске - это скидка в 20-30 тысяч.

Если вы назвали общую сумму набежавшей по вашим подсчетам скидки и продавец готов ее дать, то нужно отправить машину на диагностику. Мастера точно назовут стоимость необходимого ремонта.