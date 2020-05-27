Закон Краснодарского края от 27 мая 2020 года № 4290-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 27 мая 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Краснодарского края от 27 ноября 2017 года № 3690-K3 "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях" (с изменениями от 12 апреля 2018 года № 3769-K3; 19 июля 2018 года № 3842-K3; 11 марта 2019 года № 3995-K3; 8 октября 2019 года № 4133-К3; 17 декабря 2019 года № 4192-КЗ) следующие изменения:

1) статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Размер курортного сбора

Размер курортного сбора на территории эксперимента с одного физического лица, достигшего 18 лет, проживающего в объекте размещения более 24 часов,составляет:

с 16 июля 2018 года по 31 мая 2020 года - 10 рублей в сутки;

с 1 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года - 0 рублей в сутки;

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года - 10 рублей в сутки.";

2) в статье 8:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Операторы курортного сбора обязаны перечислять сумму курортного сбора по истечении отчетного периода в следующем порядке:

1) за май 2020 года - с 1 июня, но не позднее первых пяти рабочих дней июня;

2) в 2021 году:

за первый квартал - с 1 апреля, но не позднее первых пяти рабочих дней второго квартала;

за второй квартал - с 1 июля, но не позднее первых пяти рабочих дней третьего квартала;

за третий квартал - с 1 октября, но не позднее первых пяти рабочих дней четвертого квартала;

за четвертый квартал - с 1 января 2022 года, но не позднее первых пяти рабочих дней первого квартала 2022 года;

3) в 2022 году:

за первый квартал - с 1 апреля, но не позднее первых пяти рабочих дней второго квартала;

за второй квартал - с 1 июля, но не позднее первых пяти рабочих дней третьего квартала;

за третий квартал - с 1 октября, но не позднее первых пяти рабочих дней четвертого квартала;

за четвертый квартал - с 1 января 2023 года, но не позднее первых пяти рабочих дней первого квартала 2023 года.";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Отчетным периодом по курортному сбору признается:

1) в 2020 году - месяц, на который приходится дата выезда плательщика курортного сбора из объекта размещения;

2) в 2021 и 2022 годах - квартал, на который приходится дата выезда плательщика курортного сбора из объекта размещения.";

в) дополнить частью б следующего содержания:

"б. При снятии оператора курортного сбора с налогового учета оператор курортного сбора обязан перечислить сумму курортного сбора не позднее дня снятия с учета в налоговом органе.";

3) абзац восьмой статьи 18 изложить в следующей редакции:

"Ч1 - численность муниципальных служащих, осуществляющих функции по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий. Численность муниципальных служащих, необходимая для осуществления функций по реализации отдельных государственных полномочий на территории муниципальных образований, указанных в статье 5 настоящего Закона, определяется ежегодно уполномоченным органом при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период из расчета: один муниципальный служащий - на количество до 250 единиц коллективных средств размещения; два муниципальных служащих - на количество от 250 до 500 единиц коллективных средств размещения; дополнительно по одному муниципальному служащему - на каждые последующие 250 единиц коллективных средств размещения, расположенных на территории соответствующего муниципального образования. При этом количество коллективных средств размещения определяется исходя из статистических данных (Краснодарстат) формы федерального статистического наблюдения № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования" за год, предшествующий текущему финансовому году;".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2020 года

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







