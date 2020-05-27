Студия Lucasfilm отложила старт новой эпохи во вселенной "Звездных войн"

На официальном сайте "Звездных войн" опубликовано объявление о переносе старта новой эпохи в далекой-далекой галактике.

Серия под названием "Расцвет Республики" должна была стартовать в августе текущего года с романа Чарльза Соула "Свет джедаев". Хронологически события нового цикла должны происходить за 200 лет до трилогии приквелов.

Но из-за комплексных проблем, связанных с пандемией коронавируса, выпуск отложен до 2021 года.

Новое расписание выхода проектов "новой эпохи" выглядит следующим образом:

- роман "Свет джедаев" Чарльза Соула - 5 января (ранее 25 августа);

- новелла "Тест смелости" Джастины Айрленд - 5 января (ранее 8 сентября);

- роман "Во тьму" Клаудии Грей - 2 февраля (ранее 13 октября).

О выходе остальных запланированных произведений будет сообщено позже.