Мэр Вашингтона запретила парад на День независимости в США

День независимости в этом году Соединенные Штаты отметят без традиционного парада. Об этом стало известно накануне на пресс-конференции, которую провела Мюриел Боузер, мэр Вашингтона.

По словам градоначальницы, первый этап снятия ограничений, введенных в столице США в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, не предполагает проведение массовых мероприятий. "Мы не будем выпускать разрешения на парады в общественных местах четвертого июля ", - сказала Боузер. И добавила, что уже в среду начнется отмена части ограничений на фоне сокращения новых случаев инфицирования коронавирусом.

В округе Колумбия, где проживают примерно 600 тысяч человек, более восьми тысяч человек заразились SARS-CoV-2, а 440 пациентов - скончались.