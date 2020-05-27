Михаил Гусман - "СОЮЗу": Я по деду - белорус

Михаил Соломонович, скажите, что вообще для вас Беларусь?

Михаил Гусман: Знаете, как в песне "С чего начинается Родина?" (смеется). Я, конечно, бакинец, но корни моего отца - оттуда. Мои прадеды - они из тех краев. И Беларусь для меня всегда была краем, куда я приезжал еще с молодых лет. В Минск, в другие места этой страны - еще студентом, а потом, когда работал в комсомоле, в молодежных организациях, как-то так случилось, что в Беларуси я бывал много-много раз. Знаете, есть такое ощущение, которое можно выразить простым словом "уютно". Это труднообъяснимое понятие. Я много поездил по миру, но далеко не везде есть такое ощущение уюта, какое испытываешь в Беларуси. Вот как-то так случилось в моей жизни, что мне просто так, по-человечески, в Беларуси было всегда тепло и уютно.

Вы там часто бываете? И есть ли у вас в Беларуси друзья?

Михаил Гусман: Друзей у меня много. Прежде всего среди коллег. Много лет дружу с нынешним главным редактором газеты "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрием Жуком, который до этого многие годы возглавлял Белорусское информационное агентство "БЕЛТА". Кстати, я дружил и с бывшим главным редактором Павлом Якубовичем. На самом деле я дружен со многими белорусскими дипломатическими работниками и журналистами. Так что у меня в этой стране много людей, которых я могу искренне, от всего сердца, назвать своими друзьями.

У Александра Лукашенко сильная человеческая харизма. И это производит впечатление

И любимое блюдо белорусское есть?

Михаил Гусман: Вы мою комплекцию представляете? (Смеется.) Исходя из этого, можете догадаться, что я - человек, не лишенный гастрономических пристрастий. Белорусская кухня очень вкусная, обильная, но еще есть такое слово "добротная" - она всегда из качественных натуральных продуктов.

Можно я похвастаюсь? Я несколько раз имел честь брать интервью у Александра Григорьевича Лукашенко - главы государства. Так вот, однажды перед моим отъездом он мне подарил на дорогу продуктовую корзинку. Знаете, так случилось в моей жизни, что мне много приходилось брать интервью у глав государств, их почти 400, и, не скрою, кто-то считал возможным мне подарить какой-то сувенир или мы обменивались сувенирами. А Александр Григорьевич мне на дорогу подарил корзинку - я бы назвал "белорусского изобилия". Колбасы, сыры, печенье... Там много было всякого. Я даже поменял билет и вернулся в Москву не самолетом, а поездом. Боялся, что с отдельными предметами, которые входили в эту корзинку, не пустят в самолет. И вот эта белорусская корзинка гастрономических чудес, подаренная Александром Григорьевичем, потом долго радовала моих домашних.

А чем вам запомнилось само интервью с президентом Беларуси? Какой он собеседник по сравнению с лидерами других государств?

Михаил Гусман: Что касается непосредственно Александра Григорьевича, то в нем подкупают прямота и нескрываемая откровенность. Понимаете, он хочет, чтобы то, что он говорит, действительно было правильно понято и верно воспринято. Чтобы с собеседником при разговоре возникла доверительная атмосфера. И, как правило, ему это удается. Потому что у Александра Лукашенко очень сильная человеческая харизма. Вообще, на мой взгляд, харизма - это особое человеческое качество. И может быть, многие со мной не согласятся, но ее нарастить невозможно - она либо человеку дана от природы, либо не дана. То есть играть в обаяние, в харизму, на мой взгляд, это бессмысленное занятие. Вот Лукашенко как собеседник, как участник диалога, конечно, харизмой одарен от природы. И это производит очень сильное впечатление.

Помнится, что после интервью Александр Лукашенко учил вас косить траву в своей резиденции. Еще не разучились?

Михаил Гусман: Это вообще знаменитая история, которая случилась во время нашей предпоследней беседы-интервью. Александр Григорьевич пригласил меня к себе в резиденцию. Я не ожидал, что последует еще предложение участвовать в косьбе. Собрались его коллеги, товарищи, с которыми он обычно косит. Президент и мне предложил. Я даже и одет был не особенно для косьбы. А он вышел в простом костюме и сразу меня приставил к косе. И было видно, что этот человек действительно держит косу не первый, не десятый и, наверное, не сотый раз в своей жизни. А я-то - первый!

А еще надо иметь в виду, что я, к сожалению своему, небольшой специалист что-то делать по дому руками. И сам факт того, что меня Александр Григорьевич смог сподвигнуть на эти активные действия, произвел сильное впечатление. Причем, как выяснилось, я справился с той миссией, которую он мне доверил. Но потом это имело для меня обратный эффект. Потому что если меня просили что-то поделать по дому и я отказывался, то мне говорили: "Вот видишь, тебя Лукашенко смог заставить косить, а ты какой-то гвоздь забить не можешь!"

Нужно, чтобы белорусская тема занимала большее место на страницах и в эфире российских СМИ

В Указе о вашем награждении сказано, что вы удостоены награды "за значительный личный вклад в укрепление отношений между Беларусью и Россией". Как, на ваш взгляд, сегодня достаточно у российского читатели и зрителя информации о Беларуси?

Михаил Гусман: Это длинный разговор. Считаю, что у того читателя, который интересуется жизнью Беларуси, тем, как живет эта братская страна, возможности узнать о ней побольше есть. Даже если взять приложение "СОЮЗ", которое я всегда читаю в "Российской газете". Но в целом, на мой взгляд, это проблема. И, к сожалению, в российских СМИ (я это говорю отчасти и самокритично) информации о странах Содружества, о странах СНГ, в частности о Беларуси, недостаточно. А эта страна к тому же еще часть Союзного государства.

Считаю, что у нас много и часто пишут о самых дальних "палестинах" и намного меньше - о наших ближайших соседях. Мне это не кажется нормальным. Но здесь я должен сказать, что мы вместе стараемся эту ситуацию поправить. Наше агентство ТАСС организует в Москве разного рода двусторонние встречи, "круглые столы", семинары, профессиональную учебу с нашими белорусскими коллегами. И, наоборот: агентство "БЕЛТА" и другие белорусские СМИ проводят у себя международные журналистские форумы. И это достаточно частое явление. Более того, ТАСС вместе с Фондом поддержки русскоязычной прессы активно занимается русскоязычной прессой зарубежья. Есть Всемирная ассоциация русской прессы. И вот один из ее конгрессов буквально недавно, как раз по приглашению Александра Григорьевича Лукашенко, с большим успехом проходил в Минске.

Подытоживая, скажу откровенно: мне кажется, обязательно нужно, чтобы белорусская тема занимала большее место на страницах и в эфире российских СМИ. И то же самое - российская тема в Беларуси. А не очень правильным мне кажется то, что когда возникают какие-то недопонимания, дискуссии, иногда даже споры на разных уровнях между Россией и Беларусью, это сразу появляется в СМИ. А каждодневность отношений в культурной сфере, в социальной, в экономической, в гуманитарной, к сожалению, не настолько полноценно освещается, как, например, мне бы лично хотелось.

Вы много лет ведете программу "Формула власти" на телеканале "Россия 24". А для себя определили, что это за формула такая?

Михаил Гусман: Действительно, эта программа в эфире уже 20 лет. Если бы не пандемия, может быть, даже в конце года мы бы отмечали ее юбилей. Хотя, возможно, еще и отметим. Да, героями нашей программы были более 400 глав государств и правительств. И Александр Григорьевич Лукашенко, в частности, был, и не один раз. Так вот, как правило, в конце каждого выпуска я задаю своим собеседникам как раз этот вопрос: что такое, на их взгляд, власть? Собралось огромное количество ответов. В чем-то они похожи, в чем-то отличаются. Мне кажется, ответ на ваш вопрос, это и есть некий синтез, некий общий знаменатель под всеми теми ответами, которые я успел получить и еще, надеюсь, получу.