Минтруд предлагает платить бывшим ИП максимальное пособие по безработице

Индивидуальным предпринимателям, вынужденным закрыть свой бизнес в связи с коронавирусом, надо повысить пособия по безработице до максимального размера, считает министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

В среду на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном ситуации на рынке труда, он отметил, что бывшие индивидуальные предприниматели оказались в группе безработных с минимальным пособием - в размере 1500 рублей в месяц.

"Предлагаем для индивидуальных предпринимателей, для этих граждан установить максимальный размер пособия - 12 130 рублей", - сказал Котяков.

Он считает, что такую планку надо установить на трехмесячный период.