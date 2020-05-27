На Украине начали выпуск автобусов для бездорожья

На Украине появились полноприводные автобусы собственного производства. Их под названием Ataman начали выпускать на заводе в Черкассах.

Внешне эти Ataman DA9016 с колесной формулой 4x4 и длиной кузова 8,2 м сложно отличить от обычной шоссейной модели Ataman A093 - разнится только клиренс. При этом оснащают машины так же, как и заднеприводные версии, - двигателем Isuzu 4HK1 объемом 5,2 л, выдающим 154 л.с.

Автобус для бездорожья существенно дороже обычного. Если стандартный пригородный Ataman обойдется покупателям в 82 тысячи долларов, то полноприводный - в 93 тысячи. Тем не менее на заводе уверены в перспективности модели.

Как передает Autoconsulting, на предприятии полагают, что новинка будет иметь спрос как транспорт для удаленных поселков и спецавтобус для инженерных бригад. Кроме того, производители надеются на контракты с силовыми структурами.

Кстати, завод "Черкасский автобус", несмотря на малоизвестное название, был создан еще в 1964 году. Правда, тогда здесь занимались не производством, а ремонтом выпускаемых в Нижегородской области ПАЗиков.

До развала Союза на ЧАРЗе поставили на ход около 25 тысяч автобусов, а с 1993 года освоили выпуск автоприцепов и начали переоборудовать грузовые фургоны в пассажирские.

Современная история предприятия началась в ноябре 2000 года, когда в Черкассах стали собирать автобусы "Богдан". Но главный успех заводу принесло сотрудничество с брендом Isuzu. На агрегатной базе японской марки и построены "Атаманы". Степень локализации производства оценивается в 50%.