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27.05.2020 09:30
Рубрика: Легковые авто

Новый Mercedes G-Class снова получит экстрим-версию для бездорожья

Текст: Константин Руссов
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

Издание Carscoops опубликовало фото прототипа G-Class, который отличают увеличенный дорожный просвет, большие колёса и наличие портальных мостов. Без всяких сомнений, Mercedes решил подготовить внедорожник для экстремальных условий. Другими словами, новое поколение "Гелика" тоже получит версию 4х4².

В 2015 году Mercedes-Benz представил G 500 4x4², который являлся как бы преемником шестиколёсного пикапа G 63 AMG 6x6. "Гелендваген" имел клиренс, вдвое превышающий параметр стандартной версии, - 450 мм, умел преодолевать брод глубиной до метра.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Также модель комплектовали портальными армейскими мостами, позволяющими разгуляться на бездорожье, и подвеской с парой амортизаторов на колесо. Основные ингредиенты создания G-Class для экстремального бездорожья, скорее всего, останутся прежними, но Mercedes не будет самим собой, если не предложит что-нибудь новое.

Предполагается, что 4x4² получит 4-литровый битурбированный V8 мощностью 585 л.с., который устанавливается на AMG-версию внедорожника. Однако также существует вероятность того, что новинку укомплектуют моторами от "гражданских" версий G-Class - во имя сохранения приемлемой цены.

Дебют внедорожника 4x4² может состояться до конца 2020 года.

Фото: https://www.carscoops.com
#Mercedes-Benz