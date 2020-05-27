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27.05.2020 10:00
Рубрика: Российский автопром

Обновленный Lada Largus: первые "живые" фото

Текст: Михаил Азнавуров

В Сети опубликовали фото закамуфлированного прототипа Lada Largus FL - это фейслифтинговый вариант Largus, который готовит к производству АвтоВАЗ. Прототип сделан на базе грузового фургона Largus, его передняя часть оклеена камуфляжной пленкой, снимки опубликовал тольяттинский сайт TuningStock.ru.

Фото: www.instagram.com/roma_urraco/
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В ходе рестайлинга Largus получат новое оперение - в фирменном X-стиле Lada. Будут другие крылья, капот, бампер, решетка радиатора, фары и наружные зеркала. В салоне установят абсолютно новые передние сиденья, другие карты передних дверей, переднюю панель и комбинацию приборов. Задняя часть автомобиля, вероятно, не изменится (во всяком случае у прототипа на фото фонари и бампер прежние).

Largus FL по стилю будет близок к другим последним моделям марки - Granta FL, Vesta и Xray.

Производство Lada Largus ведется на заводе в Тольятти с 2011-го. Машина представляет собой лицензионную и локализованную версию Dacia Logan MCV образца 2006 года.

Фото: скриншот с youtube.com
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Сейчас Lada Largus оснащается бензиновыми двигателями ВАЗ-11189 (1,6 л, 8 клапанов, 87 л.с.) и ВАЗ-21129 (1,6 л, 16 клапанов, 106 л.с.). Для модели доступна только механическая коробка передач. С модернизацией в гамму Largus, возможно, добавят автоматизированную трансмиссию, которая знакома по Granta и другим моделям.

Презентация Largus FL должна состояться в конце лета, продажи начнутся осенью 2020 года.

Стоимость пассажирского универсала Lada Largus сейчас начинается с отметки 627 900 рублей, цельнометаллического фургона - от 615 000 рублей, кросс-модификации - от 787 900 рублей.

#Lada