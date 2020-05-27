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Опубликованы новые скриншоты и геймплейные кадры отмененной Half-Life

Текст:   Богдан Бобров
27.05.2020,  
18:17
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

На YouTube-канале Noclip вышел документальный фильм об истории студии Arkane.

В нем, в том числе, рассказывается об отмененных проектах, которые так и не дошли до релиза.

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Среди них наиболее интересен Half-Life 2: Ravenholm, также известный как Half-Life 2: Episode 4. Опубликовано много новых скриншотов и геймплейных кадров.

Кроме того, завеса тайны в видео приоткрывается над инновационной для своего времени The Crossing (2007) и адвенчурой LMNO, разрабатываемой совместно со Стивеном Спилбергом, которым также не было суждено добраться до прилавков.

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