Опубликованы новые скриншоты и геймплейные кадры отмененной Half-Life

На YouTube-канале Noclip вышел документальный фильм об истории студии Arkane.

В нем, в том числе, рассказывается об отмененных проектах, которые так и не дошли до релиза.

Среди них наиболее интересен Half-Life 2: Ravenholm, также известный как Half-Life 2: Episode 4. Опубликовано много новых скриншотов и геймплейных кадров.

Кроме того, завеса тайны в видео приоткрывается над инновационной для своего времени The Crossing (2007) и адвенчурой LMNO, разрабатываемой совместно со Стивеном Спилбергом, которым также не было суждено добраться до прилавков.