Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем награды лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

Во вторник было объявлено о завершении регулярного чемпионата в Национальной хоккейной лиге. Сезон возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба. Сроки проведения матчей за Кубок Стэнли пока не названы.

По итогам регулярного чемпионата капитан "Вашингтона" Александр Овечкин разделит приз "Морис Ришар Трофи", который вручается лучшему снайперу регулярки, с чешским нападающим "Бостона" Давидом Пастрняком. У обоих игроков по 48 заброшенных шайб.

Это не первый случай в НХЛ, когда награда была поделена между двумя игроками. В сезоне-2003/04 россиянин Илья Ковальчук разделил приз с Джеромом Игинлой и Риком Нэшем (по 41 шайбе). В сезоне-2009/10 лучшими стали Стивен Стэмкос и Сидни Кросби (по 51 голу).