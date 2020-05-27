Полиция ищет водителя, разогнавшегося до 323 км/ч

Британская полиция разыскивает водителя, обнародовавшего в Сети видеоролик, на котором он разгоняется на шоссе M23 в графстве Западный Сассекс на юге Англии до 201 миль в час (323 км/ч). Автомобиль нарушителя - предположительно это Audi RS6 - перестраивается из ряда в ряд и совершает обгоны. При этом он снимает показания "приборки" либо камерой смартфона, либо видеокамерой, закрепленной на голове.

Главный инспектор полиции Суррея и Сассекса Майкл Ходдер назвал произошедшее "вопиющим примером опасной и безответственной езды". По его словам, просто удача, что нарушитель не погиб и не причинил вреда другим участникам движения.

Хотя время, когда был снял видеоролик не уточняется, полицейские полагают, что инцидент произошел во время карантина, вызванного эпидемией коронавируса. Это видно в том числе и по почти пустым дорогам на обнародованных видеокадрах.

В настоящее время полицейские власти графства пытаются установить личность нарушителя. По словам Майкла Ходдера, к расследованию привлечена команда специалистов, которой предстоит вычислить нарушителя, изучив кадры видеоролика и данные дорожных камер видеонаблюдения.