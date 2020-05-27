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27.05.2020 21:31
Рубрика: В мире

Помпео: Гонгконг утратил большую часть своей автономии

Текст: Алексей Чуриков

Озвученные президентом США Дональдом Трампом "мощные" меры против Китая из-за ситуации вокруг Гонконга начали обретать более четкие очертания. Государственный секретарь США Майк Помпео в обращении к американскому конгрессу сегодня заявил, что его ведомство более не считает Гонконг автономным по отношению к Китаю. Это означает, что Белый дом в скором времени может лишить Гонконг торговых и экономических преференций, сохраняющихся на законодательном уровне с 1997 года.

Фото: AP
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"Сегодня я заверил Конгресс в том, что у Гонконга более нет оснований пользоваться тем же отношением со стороны Соединенных Штатов, которое было законодательно закреплено в США до июля 1997 года. Учитывая очевидные факты, ни один разумный человек не может сегодня утверждать, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии от Китая", - заявил Помпео.

Госсекретарь также отметил, что в последние десятилетия Гонконге оставался "бастионом свободы", и озвученное им решение не доставляет самому Помпео "никакой радости". "Но правильное формирование политики требует признания реальности. Хотя Соединенные Штаты когда-то и надеялись, что свободный и процветающий Гонконг послужит моделью для авторитарного Китая, теперь ясно, что Китай моделирует Гонконг под себя", - заявил глава Госдепартамента.

Озвученный Помпео резкий поворот в отношении администрации Белого дома к Гонконгу является пока что рекомендацией со стороны Госдепартамента. Но, как отмечают американские СМИ, Трамп в ближайшее время может издать соответствующий указ, который окончательно оформит эти изменения. Предполагается, что на начальном этапе Белый дом ограничится точечными ограничениями в сфере торговли.

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