Посол Украины пожаловался на "пощечину" от Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал призывы немецких политиков о снятии санкций с России "пощечиной" для украинцев. По мнению Мельника, сделанные в мае этого года министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге заявления, являются "чрезвычайно опасными".

Напомним, она назвала антироссийские санкции бессмысленными и призвала Берлин отменить их. Немногим ранее со схожих позиций выступил и руководитель Германо-российского форума Маттиас Платцек.

Слова Мельник прозвучали в интервью для издания Potsdamer Neuste Nachrichten. "Мы, украинцы, хотели бы намного более жестких санкций, направленных против Москвы. Но политически это было неосуществимо... Поэтому мы, европейцы, должны иметь стратегическое терпение. Безрассудно и неправильно говорить, что санкции против России неэффективны", - сказал украинский дипломат.

Насчет личности посла и его места в европейской дипломатии высказался экс-канцлер Германии Герхард Шредер. В своем подкасте "Повестка дня", Шредер назвал Мельника "карликом". "Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические… Это никого не интересует, даже в Германии", - сказал Шредер. При этом, как отмечает DW, бывший канцлер не называет имя посла, но из контекста становится понятно, что говорит он о Мельнике. Поводом для такой характеристики со стороны Шредера послужило майское интервью украинского дипломата для Tagesspiegel, где он раскритиковал экс-канцлера за призывы снять санкции с России.