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27 мая 2020 г.

Постановление губернатора Приморского края от 26 мая 2020 года № 72-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края Указа, обращения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 26 мая 2020 года № 6391 постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1:

заменить в абзаце шестом слова "а также деятельности по продаже непродовольственных товаров дистанционным способом" словами "а также объектов торговли иными непродовольственными товарами, имеющих площадь торгового зала до 400 кв. метров включительно, при наличии отдельного наружного (уличного) входа и при условии недопущения превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли, определяемого из расчета один человек на 4 кв. метра площади торгового зала (далее - торговый объект площадью до 400 кв. метров), а также деятельности по продаже непродовольственных товаров дистанционным способом";

исключить в абзаце седьмом слова "салонах красоты,", слова "и ее территориального органа по Приморскому краю";

1.2. Дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

"1.2. Владельцам торговых объектов площадью до 400 кв. метров, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в указанных торговых объектах (далее - хозяйствующие субъекты), письменно уведомить министерство промышленности и торговли Приморского края о готовности к возобновлению деятельности (в том числе на адрес электронной почты minpromtorg@primorsky.ru) по утвержденной им форме.

Министерству промышленности и торговли Приморского края:

организовать совместно с главами муниципальных образований Приморского края проведение мониторинга выполнения хозяйствующими субъектами требований и мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний (далее - требования), в течение трех дней со дня получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта;

обеспечить ведение реестра хозяйствующих субъектов, уведомивших о готовности к возобновлению деятельности, и внесение в него информации о выполнении (невыполнении) указанными субъектами требований по результатам мониторинга, указанного в абзаце третьем настоящего пункта.";

1.3. Дополнить пункт 5 абзацем следующего содержания:

"проведение занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек с соблюдением социальной дистанции между занимающимися не менее 5 метров.";

1.4. В пункте 6:

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

"обеспечить при осуществлении деятельности выполнение иных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе предусмотренных рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

считать абзацы восьмой, девятый абзацами девятым, десятым соответственно.

2. Действие настоящего постановления не распространяется на территорию Находкинского городского округа Приморского края.

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 27 мая 2020 года.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко



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