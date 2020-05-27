Антитела к коронавирусу имеют уже 16,5 процента москвичей

Положительный результат тестирования на наличие антител к SARS-CoV-2 имеют 16,5 процентов жителей Москвы, - такие данные представила сегодня сеть медлабораторий "Инвитро". Наличие антител в крови позволяет говорить о том, что у человека сформирован иммунный ответ к коронавирусной инфекции.

Данные были получены на основании выполненных тестов с 18 мая на начало нынешней недели - анализы за это время сдали более 20 тысяч москвичей. Речь идет об определении в крови антител класса G (IgG) к коронавирусу - так называемых "поздних" антител, которые формируются в организме начиная со второй-третьей недели с момента инфицирования. Согласно более ранним данным, полученным "Инвитро" после первых дней тестирования, прослойка людей, получивших иммунную защиту от новой инфекции, составляла 14 процентов. То есть в Москве наблюдается формирование популяционного иммунитета. Эпидемиологи объясняют, что для приостановления распространения инфекции необходимо, чтобы прослойка "защищенных" людей в популяции составляла не менее 60-70 процентов.

Параллельно с возможностью выполнить тестирование в коммерческой лаборатории, граждане, зарегистрированные в столице, имеют возможность стать участниками программы московского правительства и пройти исследование на антитела бесплатно.