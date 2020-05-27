Что делать, если нечем погасить кредит

Справиться с кредитным бременем можно, даже если на данный момент нет денег платить по долгам. Для этого не нужно поддаваться на общения многочисленных мошенников "списать долги". Есть вполне законные и конкретные способы решить кредитные проблемы, рассказали "РГ" столичные адвокаты Владимир Постанюк и Светлана Бурцева.

Главное для должника - уведомить банк о потере доходов. Максимальный размер потребительского кредита, по которому заемщик гарантировано в соответствии с законом получит "кредитные каникулы", составляет 250 000 рублей. Но даже если размер кредита значительно превышает указанную сумму либо заемщик не отвечает всем критериям, установленным законодателем, имеет смысл обратиться с соответствующим заявлением в банк с просьбой изменить условия договора: предоставить отсрочку платежа по кредиту или произвести реструктуризацию кредита, отмечают собеседники "РГ".

В первом случае обязательный ежемесячный платеж уменьшается, так как на период отсрочки уплате подлежат только проценты по кредиту. Погашение основного долга откладывается на срок, определенный заемщиком и банком в соглашении. Во втором случае сумма ежемесячного платежа уменьшается за счет увеличения сроков кредитования. Платить придется меньше, но дольше, в результате чего общая сумма процентов за весь период кредитования возрастет.

В заявлении банку заемщику следует указать, что он не отказывается от своих обязательств, готов платить в будущем, но в настоящий момент не имеет такой возможности по причине утраты заработка или резкого снижения уровня дохода, в связи с чем просит банк не допустить банкротство заемщика как физического лица и пойти ему навстречу. Обращение необходимо направить по юридическому или почтовому адресу банка, указанному на его официальном сайте, ценным письмом с описью вложения. Заявление можно сдать в офисе банка, но тогда следует подготовить его копию, на которой сотрудник банка поставит отметку о том, что заявление получено. Доказательствами тяжелой финансовой ситуации могут быть:

- документ об увольнении (приказ или копия трудовой книжки с записью об увольнении),

- документ из центра занятости о постановке на учет,

- больничный лист или медицинская справка о заболевании,

- документ, подтверждающий нахождение на иждивении нетрудоспособных лиц;

- справка о доходах.

В обращении необходимо четко сформулировать какой вид услуги вы хотите получить от банка. Банки не заинтересованы в проблемных долгах и предлагают различные варианты разрешения проблемы исходя из финансового положения заемщика.

При оформлении кредитного договора часто банки предлагают приобрести страховой полис на случай потери работы или проблем со здоровьем. Если такая страховка имеется, то все расходы по возмещению долга лягут на плечи страховой компании. Однако необходимо внимательно изучить сам договор страхования, условия наступления страхового случая, ограничения по возрасту и имеется ли временная франшиза. При наступлении страхового случая уволенный сотрудник может обратиться в страховую компанию с приложением документов, подтверждающих страховой случай и страховая компания обязана произвести погашение кредита либо ежемесячными платежами, либо одним платежом.