Из‑за коронавируса москвичи стали реже жениться и разводиться

Более 30% пар из-за коронавируса предпочли перенести дату регистрации брака с апреля на лето и осень. Не спешат москвичи и разводиться. В прошлом месяце число разводов сократилось на 65% по сравнению с апрелем 2019 года, когда было зарегистрировано около 4,4 тысячи расторжений брака. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ЗАГС.

Регистрации брака сейчас проходят в неторжественной обстановке, без родных и друзей, свидетелей и фотографа. "Молодые также обмениваются кольцами, а близкие поздравляют новую семью по видеосвязи", - рассказала и.о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. Но не все готовы провести важный день в такой обстановке - на апрель 2020 года было подано около 5,9 тысяч заявлений, однако более 30% пар предпочли перенести дату регистрации на лето и осень. В результате в прошлом месяце было зарегистрировано около 4 тысяч браков - на 24% меньше, чем в апреле прошлого года.

А вот граждане, все же решившиеся расписаться, выбрали особые даты. "Накануне Красной горки было зарегистрировано более тысячи пар. В красивую дату, 22 апреля, в Москве заключили брак около 140 пар", - отмечается в материале. Кстати, в День России, 12 июня, планируют заключить брак более 60 пар.

Как и прежде, большинство регистраций проходит во Дворце бракосочетания №1 и Шипиловском отделе ЗАГС.

Напомним, с 30 марта отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания в Москве работают в особом режиме. Госуслуги можно получить только по предварительной записи.