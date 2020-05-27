Отопление в Подмосковье отключат 28 мая

Отопление в домах Подмосковья будет отключено 28 мая, сообщил зампред областного правительства Евгений Хромушин.

Он подчеркнул, что отключать батареи жителям области начнут уже сегодня, но предстоящей ночью они еще останутся теплыми, потому что процесс отключения должен проводиться медленно, иначе не избежать гидроудара.

Напомним, несколько дней назад власти Подмосковья приняли решение о повторном включении тепла в жилом секторе из-за холодной погоды. Но теперь температура на улице поднялась и тепло отключают - уже на весь летний сезон.