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27.05.2020 11:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Отопление в Подмосковье отключат 28 мая

Текст: Ирина Рыбникова

Отопление в домах Подмосковья будет отключено 28 мая, сообщил зампред областного правительства Евгений Хромушин.

Во всех домах Москвы отключено отопление

Он подчеркнул, что отключать батареи жителям области начнут уже сегодня, но предстоящей ночью они еще останутся теплыми, потому что процесс отключения должен проводиться медленно, иначе не избежать гидроудара.

Напомним, несколько дней назад власти Подмосковья приняли решение о повторном включении тепла в жилом секторе из-за холодной погоды. Но теперь температура на улице поднялась и тепло отключают - уже на весь летний сезон.

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