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27.05.2020 17:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ярославцы пожаловались на запах тухлой рыбы в питьевой воде

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ростовском районе Ярославской области введен режим повышенной готовности из-за некачественной водопроводной воды.

В администрации Ростовского района пояснили, что первые жалобы горожан на запах тухлой рыбы, появившийся у водопроводной воды, начали поступать в единую диспетчерскую службу 23 мая. Специалисты выяснили, что запах стал результатом жизнедеятельности золотистых водорослей в реке Устье, из которой производится водозабор.

Фото: istock
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Исследование взятых проб воды выявило несоответствие ее качества требованиям СанПиН по нескольким показателям, в том числе по запаху. Однако, по мнению специалистов, явление имеет природный и временный характер

- Каждый год жители Ростова сталкиваются с проблемами, так или иначе связанными с ухудшением качества водопроводной воды, - говорит глава Ростовского района Сергей Шокин. - Во многом это связано с тем, что станция водоочистки введена в строй в 80-е годы и требует модернизации. Сейчас специалисты водоканала предпринимают все возможные действия для стабилизации ситуации.

В частности, произведен сброс из резервуара с чистой водой для его очистки, обеззараживания, промывки и заполнения по-новому. Проведена дополнительная аммонизация воды. Пока же всех жителей просят перед употреблением водопроводной воды обязательно ее кипятить и отстаивать, а при возможности фильтровать. В населенные пункты района организован подвоз питьевой воды.

Между тем, проект реконструкции ростовских очистных сооружений уже разработан, впереди госэкспертиза. По информации Ростовской райадминистрации, работы планируется провести до 2022 года.

Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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