Ярославцы пожаловались на запах тухлой рыбы в питьевой воде

В Ростовском районе Ярославской области введен режим повышенной готовности из-за некачественной водопроводной воды.

В администрации Ростовского района пояснили, что первые жалобы горожан на запах тухлой рыбы, появившийся у водопроводной воды, начали поступать в единую диспетчерскую службу 23 мая. Специалисты выяснили, что запах стал результатом жизнедеятельности золотистых водорослей в реке Устье, из которой производится водозабор.

Исследование взятых проб воды выявило несоответствие ее качества требованиям СанПиН по нескольким показателям, в том числе по запаху. Однако, по мнению специалистов, явление имеет природный и временный характер

- Каждый год жители Ростова сталкиваются с проблемами, так или иначе связанными с ухудшением качества водопроводной воды, - говорит глава Ростовского района Сергей Шокин. - Во многом это связано с тем, что станция водоочистки введена в строй в 80-е годы и требует модернизации. Сейчас специалисты водоканала предпринимают все возможные действия для стабилизации ситуации.

В частности, произведен сброс из резервуара с чистой водой для его очистки, обеззараживания, промывки и заполнения по-новому. Проведена дополнительная аммонизация воды. Пока же всех жителей просят перед употреблением водопроводной воды обязательно ее кипятить и отстаивать, а при возможности фильтровать. В населенные пункты района организован подвоз питьевой воды.

Между тем, проект реконструкции ростовских очистных сооружений уже разработан, впереди госэкспертиза. По информации Ростовской райадминистрации, работы планируется провести до 2022 года.