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27.05.2020 18:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин утвердил меры поддержки медорганизаций и киосков "Печать"

Текст: Александр Мелешенко

Мэр столицы Сергей Собянин утвердил меры поддержки частных медицинских клиник и киосков "Печать". О том, что город предоставит им льготы, мэр впервые рассказал вечером во вторник.

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Из постановления следует, что частные медорганизации смогут уплатить авансовые платежи за I квартал этого года по имущественному и земельному налогам с отсрочкой до 31 декабря. Кроме того, клиники, которые арендуют у города землю или помещения, освобождаются от арендных платежей с 1 марта до завершения режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля.

Что касается киосков "Печать", то они освобождаются от платежей за право торговли - мера распространяется на киоски, расположенные на землях и в зданиях, принадлежащих государству.

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