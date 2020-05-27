В Москве изменилась пропускная система

С сегодняшнего дня для проезда по Москве действительны лишь те пропуска, которые оформлены в столичных сервисах. Подмосковные пропуска теперь недействительны.

Таким образом, контроль за пропусками будет серьезнее. Это предусмотрено указом мэра Сергея Собянина. Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.

Также с 27 мая для оформления пропуска нужен паспорт РФ. Иностранные граждане, работающие в городе, должны обратиться в свою организацию. Работодатели могут сами оформлять пропуска для своих сотрудников.