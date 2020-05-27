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27.05.2020 09:08
Рубрика: Транспорт

В Москве изменилась пропускная система

Текст: Сергей Бабкин
С сегодняшнего дня для проезда по Москве действительны лишь те пропуска, которые оформлены в столичных сервисах. Подмосковные пропуска теперь недействительны.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Таким образом, контроль за пропусками будет серьезнее. Это предусмотрено указом мэра Сергея Собянина. Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.

Минкомсвязь удалит данные оформлявших цифровые пропуска жителей Подмосковья

Также с 27 мая для оформления пропуска нужен паспорт РФ. Иностранные граждане, работающие в городе, должны обратиться в свою организацию. Работодатели могут сами оформлять пропуска для своих сотрудников.