В Москве изменилась пропускная система

С сегодняшнего дня для проезда по Москве действительны лишь те пропуска, которые оформлены в столичных сервисах. Подмосковные пропуска теперь недействительны.
Фото: Сергей Куксин/РГ
Таким образом, контроль за пропусками будет серьезнее. Это предусмотрено указом мэра Сергея Собянина. Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Также с 27 мая для оформления пропуска нужен паспорт РФ. Иностранные граждане, работающие в городе, должны обратиться в свою организацию. Работодатели могут сами оформлять пропуска для своих сотрудников.