В Москве открываются ярмарки выходного дня

В столице возобновляют работу ярмарки выходного дня. Первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

В этом году по всему городу запланирована работа 82 ярмарок выходного дня. Все вновь открывшиеся торговые точки должны будут строго соблюдать санитарно-эпидемиологические мероприятия, а также мероприятия по дезинфекции ярмарок в соответствии с предписанием столичного управления Роспотребнадзора.

Глава города отметил: "Разрешая работу торговли и части предприятий сферы услуг, я от всей души хочу поблагодарить работников этих организаций за дисциплину и понимание".

Мэр отдельно поблагодарил предпринимателей за оперативный переход в дистанционный режим работы, благодаря которому миллионы москвичей получали необходимые товары и услуги, не выходя из дома. "Просьба сохранять дистанционный формат и далее, ведь режим ограничения социальных контактов будет действовать еще какое-то время, и многим клиентам по-прежнему удобнее делать заказы онлайн", - добавил Сергей Собянин.

Напомним, в конце марта из-за ситуации с коронавирусом в Москве закрылось порядка 15 тысяч кафе, баров, столовых, ресторанов.