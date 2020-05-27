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27.05.2020 15:39
Рубрика: Легковые авто

В Москве отменили 3,4 тыс. штрафов водителям из-за ошибок в пропусках

Текст: Ангелина Зеленькова

Водителей, которые ошиблись в номере автомобиля при привязке к цифровому пропуску, не будут штрафовать. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) с 14 мая отменила более 3,4 тыс. штрафов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В Москве изменилась пропускная система

По его словам, ежедневно МАДИ отменяет штрафы водителям, которые ошиблись в цифре или букве номера автомобиля, когда привязывали его к цифровому пропуску. "Подобные постановления мы отменили уже 3471 автомобилисту. Еще раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет", - отметил Максим Ликсутов. И добавил, что заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде из дома.

Заммэра напомнил, что автовладельцам, которые ошиблись в номере машины, нужно обязательно скорректировать пропуск. Подать заявление на отмену штрафа можно удаленно через порталы mos.ru или avtokod.mos.ru.

Привязан ли номер машины к пропуску, можно проверить через mos.ru, приложений "Московский транспорт" или "Помощник Москвы", а также чат-бот "Проверка АВТОпропуска" в Telegram.

Срок действия пропускной системы в Москве продлен до 31 мая. Оформить пропуск можно на портале nedoma.mos.ru, по SMS на номер 7377 (только с использованием российского паспорта) и по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.