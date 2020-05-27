"РГ-Неделя" продолжает рассказ о горожанах-фермерах

Гусь свинье не товарищ, но человеку хозяйственному очень даже друг. Фото: Наталья Попова

Гусята из журналистской семьи Алымовых за месяц вытянулись аж в семь раз, превратившись из птенцов-малышей в упитанных оперившихся подростков. Им стали не страшны перепады температуры и Александр с Натальей переселили своих подопечных во двор.

Напомним, что из-за режима самоизоляции, гусят астраханцам пришлось покупать не на птичьем рынке, а по объявлению на Авито: 15 девятидневных птенцов Алымовым привезли прям в дом, где они и жили первый месяц.

- Гусям важен навес, чтобы защищал от ветра и дождя, - рассказывает со знанием дела Александр, - но мы решили построить домик: надежный заслон от озверевших бродячих собак, которых много в нашем микрорайоне.

Гусятник Александр соорудил из досок, оставшихся после строительства дома, так что по сути, кроме полдня времени, он на него ничего не потратил. Строил на глаз: из расчета один "квадрат" на четыре гуся, а вот для дезинфекции понадобилось специальное средство:

- Этот способ я подсмотрел в YouTube: алюминиевую проволоку кладу в двухлитровую банку и заливаю 100 миллилитрами однохлористого йода. Начинается реакция: из банки, как джин из сказки вырывается густой розовый дым - впечатляющее зрелище, - рассказывает животновод. - Дым заполняет домик и убивает вредные бактерии. После проветриваем и мажем стены известью - все, можно заселять, болеть не будут.

Перед птичником Алымовы обустроили гусятам просторный загон для прогулок, но вот незадача - в гости стали наведываться стаи голубей, чтобы полакомиться гусиным кормом. По словам, Александра, голуби могут разносить инфекцию, так что загон пришлось накрывать сеткой. Хлопот добавили и частые дожди: капли полились из всех щелей, подстилка из сена промокала и пачкалась: надо сразу менять, ведь в гусятнике должно быть сухо.

Несмотря на влажную погоду, гуси вовсю рвутся купаться:

- Особо шустрые теперь лезут в таз, куда мы им питьевую воду наливаем, - рассказал Александр,- разбрызгивают все. А сегодня подхожу к кормушке, там помет - ну вот, доросли попами значит, надо поднимать повыше.

Так в заботах день и проходит. А еще гуси-подростки не дают своим хозяевам спать.

- Вот они легли, один решил попить, встал, пошел, всех по дороге потоптал, и начли гоготать.

Еды для гусят стало больше уходить: птицы уже доедают второй мешок комбикорма за месяц. Помимо этого, Александр дает им траву, немного пшеницы и кукурузы. В гусятник приходится заходить раза четыре за день: доливать питьевую воду и следить, чтобы полными были кормушки.

- Гуси- интересный народ, - смеется Александр, - с пустыми руками заходишь к ним - разбегаются с громким гоготом. А с лейкой или травой - они еще издалека видят, бегут, крякают: знают, что я им что-нибудь дам.

Затраты:

1. 15 гусят - 4.875 рублей;

2. Сено - 150 рублей;

3. Корм - 2.500 рублей;

4. Дезинфекция- 1000 рублей.

Советы:

- навес от дождя и ветра;

- чистая вода и корм;

- сухая подстилка.

Наталья Коротченко, Астрахань

Биг-бум

Птенцы что младенцы: им нужны тепличные условия. И в прямом, и в переносном смысле: для 10-дневных индюшат надо градусов 30 и обязательно чистые корм, вода и воздух. Чтобы добиться этого, птицеводы делают брудеры: домики, в которых легко поддерживать микроклимат, режим освещения, обеспечивать чистоту воды и корма. Вот почему прежде чем купить индюшат, я сделал для них брудер. Купил струганый брусок 50 на 50 - это на каркас, фанеру для стен и потолка; сварную оцинкованную сетку с самой маленькой ячейкой - на пол, оцинкованный лист - на поддоны. А в интернет-магазине заказал поилки, краны, шланг, терморегулятор и керамический нагреватель. Да, еще купил обрезок прозрачного оргстекла, чтобы сделать раздвижные дверки: легко следить, все ли в порядке у малышей, а заодно наблюдать за их повадками. Очень это интересно!

Индюк требует внимания и заботы, но в итоге все многократно окупится. Фото: Сергей Панасенко

Запроектировать брудер несложно. Разместить его лучше в теплом помещении: легче поддерживать нужную температуру. Куда у вас впишется птичий домик, увидите сами. Допустим, это будет длинна брудера, ширину можете исчислить, исходя из того, что до месячного возраста на десять птенцов должно приходиться по квадратному метру пола, а по высоте его надо сделать примерно полметра. Меньше - к трем неделям птенцы будут доставать до нагревателя, прикрепленного к потолку брудера, больше - сложнее обогревать. Чтобы не было запаха и поддерживать чистоту, пол лучше сделать из сетки: помет будет проваливаться в поддон с опилками, чуть запашок - вываливаем. И новую порцию чистых опилок. Важно, чтобы сетка не качалась под птенцами: под нее с определенным шагом можно подложить металлические прутки, хорошо закрепить ее по краям.

Использовал разные кормушки, но в итоге стал делать свои: из оцинкованного профиля для монтажа гипсокартона, по всей длине боковых стенок брудера. Кормушки эти можно крепить на нужной высоте, чтоб помет не попадал, плюс фронт кормления большой: птенцы не соперничают за место.

Брудер сделал за два дня, смонтировал линию поения, проверил работу терморегулятора. Все в норме, можно и за индюшатами.

10-дневных бройлерных индюков БИГ-6 покупаю в одном месте - в соседней деревне. Там обосновалась семья из Екатеринбурга и занялась инкубацией яиц. Зимой принимают заказы, оптом приобретают в Канаде нужное количество яиц, часть продают, часть инкубируют для тех, кто заказал птенчиков. Раньше бигов на Среднем Урале можно было приобрести только тут, сейчас - во многих местах, но от добра добра не ищут. К тому же у этих заводчиков ты можешь приобрести все, что нужно: ветпрепараты, витамины, дезинфицирующие средства, стартовый корм. Тут дадут и толковую инструкцию, как выращивать птицу.

Я купил 15 10-суточных индюшат, каждый - 440 рублей, плюс ветаптечку и мешок стартового комбикорма. Вернулся домой и поместил индюшат в брудер. Там они проведут почти месяц. Как раз есть время подготовить птичник, где индюки будут жить до самой осени.

Затраты:

1. 15 индюшат - 6.600 рублей;

2. ветаптечка - 200;

3. Мешок корма (40 кг) - 1.500;

4. Брудер с устройствами поения и поддержания температуры - 3.300 рублей.

Советы:

- строго соблюдать температурный режим;

- чистая вода, корм и воздух;

- не согревать индюшат под лампой накаливания круглосуточно, гасить свет на ночь.

Константин Балагаев, Екатеринбург

Закон норы

В семье Сергея Тетерина готовятся к большим родам. Три крольчихи, приобретенные известным уральским юристом в апреле, в самый разгар самоизоляции, - на сносях. По расчетам хозяина, появление потомства случится уже в начале июня, и каждая крольчиха может принести от 7 до 15 малышей. Поэтому на подворье Тетериных сейчас главное правило - уберегать зверьков от стресса.

- Конечно, не на цыпочках ходим, но кролики очень трепетные животные. Я понял это едва ли не в первый день, когда недалеко от клеток на крытом дворе начал столярничал на станке. От шума циркулярки ушастые тут же затряслись и забились в темный угол. Пришлось переносить подальше все инструменты, - признался в своей первой и пока единственной ошибке начинающий кроликовод Сергей.

Без своего инструмента и умения столярничать, по мнению Тетерина, новое увлечение встало бы семейному бюджету раз в десять дороже. Покупка одного кроля и трех крольчих короткошерстной калифорнийской породы обошлось Сергею в 1800 рублей за весь коллектив. Потому что ушастые - не чистокровных кровей, хоть и приобретены в надежном месте, у знакомого ветеринара. В начале проекта Тетерин был твердо уверен, что племенной статус и родословная для кролика не важна, сейчас уже усомнился.

- После выхода материала в "Российской газете", внезапно выяснилось, что многие мои знакомые интересуются кролиководством. Разгорелась жаркая дискуссия о значении чистоты кровей. Меня убедили, что темп, с которым размножаются кролики, грозит быстрым вырождением стада, если с регулярностью не покупать племенных самцов. Это, конечно, дополнительные вложения - примерно полторы тысячи за голову, но зато и результат будет другой, - пояснил он изменение концепции.

А вот в чем Сергей до сих пор уверен: не стоит вестись на предложения продавцов из интернета на приобретение "сверх комфортабельных" клеток для кроликов, стоимость которых колеблется от 15 до 25 тысяч рублей. Созданные из подсобных материалов своими руками жилища для ушастых ничуть не хуже брендовых. А затраты - только собственное время.

Но в любом домостроении важно соблюдать базовые принципы. Клетка должна быть свободной. По европейским эко-канонам, на каждого кроля необходимо не менее половины квадратных метра территории. Основу желательно делать из дерева, чтобы грызун (а именно к ним относятся кролики) не нанес ущерб недвижимости и мог в любое время в удовольствие поточить зубы. Лучше подкладывать в клетки свежесрубленные толстые ветки: и удовольствия больше и витаминов. Пол клетки стоит сделать из реек, чтобы грязь и мусор сваливались в поддон и стекали в накопитель. Это решит проблему уборки клеток - кролики грязи не любят, а гигиена -дополнительная защита от инфекции. А стенки лучше обтянуть оцинкованной железной сеткой, которая не проржавеет за первый же сезон.

Особая территория в клетках самок - так называемая нора, по-научному - маточник. Закрытый, обычно сколоченный из фанеры, ящик с круглым лазом, где в полной темноте появляются на свет ушастые.

- Это интимная территория, здесь животные не терпят вмешательства человека. Предпочитают сами строить гнезда. Поэтому не надо заталкивать никаких утеплителей, тряпок, крольчиха знает, как и из чего обустроить гнездо. Мои уже натаскали туда сена из кормушки, забили все пухом, которые выщипали из живота. Как в природе обустроили нору, где комфортно будет и маме и крольчатам, которые рождаются без шерсти, - поясняет принцип нейтралитета Тетерин.

Но советует накануне окрола тщательно позаботится о подаче воды в клетку. Для крольчихи - мамы питье имеет особое значение: у нее всегда должна быть чистая, свежая без примесей вода. Иначе даже крольчатам несдобровать: мама в стрессе способна избавиться от потомства.

Затраты:

1. Четыре кролика - 1800 рублей;

2. Комбикорм, 20 кг - 340 рублей.

Советы:

Постоянный доступ к чистой воде

Чистая клетка, где не скапливаются отходы

отсутствие шума рядом с клетками

Светлана Добрынина, Свердловская область

Круговорот свиней на ферме

В Хабаровске - масочный режим и сплошные ограничения, а на ферме Максима Семенова и Егора Смирнова жизнь кипит. Они уже заложили фундамент второго свинарника, ведь хрюкающее поголовье растет.

- Опоросилась чушка белой породы. Правда, мало принесла - всего четыре поросенка, - рассказывает Максим. - И еще купили двух супоросных свиноматок. Ждем от них приплода в середине июня.

Обзавестись живностью - не проблема: на сайтах бесплатных объявлений предлагают свиней любых пород. Разброс цен - от 18 до 35 тысяч рублей. Парни взяли новых животинок на уже проверенной ферме по 35.

А еще, как и планировали, продали пятерых месячных поросят. По 5000 за штуку. Этот шустрый выводок рано начал самостоятельно есть и получил все необходимые прививки. Малышам на 7-й и 20-й день сделали инъекции седимина - препарата с железом, селеном и йодом. Укол этот обязательный: лекарство повышает иммунитет, защищает поросят от анемии и рахита. "Молочные клыки вот только им не удалили, - сетует Максим. - Это надо делать в первые дни после рождения, но на этот раз мы пропустили сроки".

Свиньи проверенных временем пород оказались выгоднее, чем экзотические. Фото: francebleu.fr

Три года назад, когда тандем Семенов-Смирнов только занялся свиноводством, новых хозяев поросятам находили через соцсети и сайты бесплатных предложений.

- Теперь объявления о продаже не даем - люди и так обращаются. Звонят и говорят: "А мы у вас уже брали" или "Нам друзья вас посоветовали", - делится Егор. - Более того, лист ожидания образовался. На каждый запланированный опорос уже есть люди, которые хотят купить свинюшек.

- Есть и те, кто готов приобретать поросят в больших объемах - по 50-70 штук, но у нас пока нет такого количества. Максимум, который был за эти годы, - 64 головы и взрослых, и маленьких, - добавляет Максим Семенов. - Некоторые просят молочных поросят. Но, как правило, люди оценивают их очень дешево - 200 рублей за килограмм. А это нам невыгодно.

Интересно, как за три года поменялись цены на разные породы. Прежде молодняк ландрасов, белых, дюрков, йоркширов шел по 3 тысячи рублей, а супермодные вьетнамские вислобрюхие стоили 6-8 тысяч. Сейчас наоборот: за вьетнамок просят 3-4 тысячи, за остальных - 5-6. Видно, народ разобрался, что, вопреки рекламе, на одной траве вислобрюшек не вырастишь: им нужен полноценный уход и такой же корм, как прочим свиньям. Мяса же с них намного меньше: если белый кабан за год нагуливает 100 килограммов живого веса, вьетнамец - 50-60.

И еще одной доброй новостью поделились фермеры. За весну закупили две солидные партии комбикорма, так что прожорливые пятачки обеспечены провизией почти до конца лета. На прокорм нынешнего стада уходит примерно один 38-килограммовый мешок в день. Для взрослых животных запаслись универсальной кормосмесью, стоит она 13.20 за кило. Специализированный комбикорм для поросят подороже - по 15 рублей.

Затраты:

1. Две свиноматки - 70 тысяч;

2. Ветпрепараты (седимин, флакон 100 мл) - 150 рублей;

3. Тонна комбикорма - 16 000.

Советы:

- сделать инъекции препаратов железа и витаминов молодняку;

- удалить клыки новорожденным поросятам.

Татьяна Дмитракова, Хабаровск