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27.05.2020 14:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Уфе врачи стали донорами антиковидной плазмы

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Айгуль Камаева/РГ Фото: Айгуль Камаева/РГ
Фото: Айгуль Камаева/РГ

В Уфе переболевшие коронавирусом сотрудники республиканской клинической больницы имени Куватова, сдали кровь на антиковидную плазму, которую будут использовать для лечения тяжелых пациентов. Это было решение самих медиков. Напомним, что именно РКБ имени Куватова стал первым крупным очагом распространения COVID-19 в Башкирии.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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- Когда мы узнали, что на Станции переливания крови начали принимать плазму переболевших, позвонили, чтобы уточнить, когда можно прийти. Но нам повезло: прямо в больницу приехал передвижной модуль. Сейчас сдадим кровь, а затем опять на работу. Выходным мы воспользуемся как-нибудь в другое время. Итак достаточно отдохнули, по работе соскучились, - рассказал корреспонденту "РГ" врач-нейрохирург РКБ имени Куватова Дмитрий Синило.

Дмитрий Синило. Фото: Айгуль Камаева/РГ

Дмитрий был в числе тех, кто сидел в двухнедельном карантине в РКБ, а затем еще две недели провел в самоизоляции. Коронавирус у него диагностировали в середине апреля, признаки были схожи с ОРВИ, обошлось без осложнений.

Пришел сдавать плазму и врач-нейрохирург Руслан Саяхов, который также переболел в легкой форме.

- Когда диагноз подтвердился, доля страха все-таки была, потому что пока нет лекарства, направленного на лечение самого вируса. Если моя плазма поможет кому-то быстрее выздороветь, буду рад.

Руслан Саяхов. Фото: Айгуль Камаева/РГ

В общей сложности в этот день сдали плазму крови около 10 сотрудников больницы, хотя желающих больше. Просто у многих переболевших пока еще не прошел положенный месячный срок после получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Как рассказала заместитель главного врача по медицинской части Республиканской станции переливания крови Елена Стрельникова, при переливании этой плазмы происходит передача антител на коронавирусную инфекцию.

- Мы начали принимать антиковидную плазму с шестого мая. Как и положено, она строго обследуется и обрабатывается, чтобы исключить возможные риски передачи инфекций. Сегодня у нас есть определенный запас, но доноры очень нужны, - подчеркнула Елена Стрельникова.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, антиковидную плазму в республике использовали для лечения 15 тяжелых пациентов. У всех положительный эффект.

Фото: Айгуль Камаева/РГ

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