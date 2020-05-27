Омские медики совершили более двух тысяч бесплатных поездок на такси. Благотворительная акция, которую месяц назад организовал сетевой оператор "Яндекс.Такси", оказалась востребованной.

- Для реализации проекта мы сформировали отдельный парк из сорока автомобилей. Медики ездили на бесплатном такси не только на работу или домой, но и на вызовы к пациентам. Совокупный спидометр уже "накрутил" более семнадцати тысяч километров, - сообщили в компании.

Акция проходит в рамках проекта "Помощь рядом". Соответствующее соглашение таксисты заключили с городской властью. Автомобили проходят регулярную дезинфекцию, а водители - медицинское обследование. Врачи заказывают машину по специальному тарифу "Медик". Задача проекта - поддержать не только врачей и медсестер, но и водителей, которые в условиях режима самоизоляции горожан тоже переживают непростые времена из-за сокращения числа заказов.

Тем временем

В Омске на период пандемии коронавируса временно отменили льготы на проезд в общественном транспорте. Но льготники смогут ими воспользоваться сразу после окончания режима самоизоляции. По данным департамента транс-порта, сроки действия безлимитных проездных билетов будут перенесены. Для школьных проездных - на сентябрь 2020 года. Для взрослых льготников - на месяц, следующий за месяцем отмены режима самоизоляции.