Аэропорт в Минводах возобновит круглосуточный режим работы

Международный аэропорт Минеральные Воды возвращается к круглосуточному режиму работы с 1 июня. Восстановят и прежние рейсы, которые были отменены, чтобы ограничить распространение коронавируса, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

С 8 апреля аэропорт на Кавминводах работает с 8.00 до 17.00. Полностью прекратилось международное авиасообщение, а также сократилось количество внутренних рейсов. Эти меры были введены из-за действующего на Ставрополье режима самоизоляции. Всем пассажирам, прилетевшим из других регионов, выдавали предписание о том, что им нужно пройти двухнедельную самоизоляцию.

- С 1 июня аэропорт Минеральные Воды переходит на прежний - круглосуточный - регламент работы. Всем авиакомпаниям, выполняющим рейсы из Минеральных Вод, была заблаговременно направлена соответствующая информация, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Также, кроме прежних направлений, летом из Минвод можно будет улететь в Нижний Новгород, Екатеринбург, Брянск и Саранск.

Сейчас на территории Ставропольского края действует режим самоизоляции, который пока продлен до конца весны. Жители региона также должны соблюдать масочный режим.