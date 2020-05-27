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27.05.2020 10:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аэропорт в Минводах возобновит круглосуточный режим работы

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Антон Подгайко/РИА Новости Фото: Антон Подгайко/РИА Новости
Фото: Антон Подгайко/РИА Новости

Международный аэропорт Минеральные Воды возвращается к круглосуточному режиму работы с 1 июня. Восстановят и прежние рейсы, которые были отменены, чтобы ограничить распространение коронавируса, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
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С 8 апреля аэропорт на Кавминводах работает с 8.00 до 17.00. Полностью прекратилось международное авиасообщение, а также сократилось количество внутренних рейсов. Эти меры были введены из-за действующего на Ставрополье режима самоизоляции. Всем пассажирам, прилетевшим из других регионов, выдавали предписание о том, что им нужно пройти двухнедельную самоизоляцию.

- С 1 июня аэропорт Минеральные Воды переходит на прежний - круглосуточный - регламент работы. Всем авиакомпаниям, выполняющим рейсы из Минеральных Вод, была заблаговременно направлена соответствующая информация, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Также, кроме прежних направлений, летом из Минвод можно будет улететь в Нижний Новгород, Екатеринбург, Брянск и Саранск.

Сейчас на территории Ставропольского края действует режим самоизоляции, который пока продлен до конца весны. Жители региона также должны соблюдать масочный режим.

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