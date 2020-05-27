На Ставрополье число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 42

Один человек с выявленным коронавирусом умер за последние сутки на территории Ставропольского края. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем аккаунте в Instagram, всего в крае скончались 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 .

- Распространение коронавируса в нашем крае все еще продолжается. В основном, новые выявленные факты - это передача вируса внутри региона. К сожалению, скончался еще один человек с диагнозом коронавирусная инфекция. Самые глубокие соболезнования родным и близким, - написал Владимиров.

По данным Минздрава Ставрополья на 27 мая, в крае за сутки выявили 72 новых случая коронавируса, всего число подтвержденных случаев достигло 2158. В тяжелом состоянии находятся 32 пациента, еще 188 в состоянии средней степени тяжести, а выписали за все время 866 выздоровевших.

Власти просят ставропольцев жестко соблюдать масочный режим и режим самоизоляции, который пока продлен до конца весны.